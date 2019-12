Ashanty Beri Hadiah Cincin kepada Aurel Hermansyah saat Liburan ke Jepang, Begini Reaksi Aurel

Penyanyi Ashanty dan keluarga pun memilih Jepang sebagai tujuan liburannya kali ini. Ashanty pun memboyong serta kelurga inti serta beberapa kerabat dekatnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Penghujung Desember kerap dipilih menjadi waktu yang tepat untuk menikmati liburan.

Bertepatan dengan musim dingin, negara-negara yang memiliki 4 musim pun sering menjadi destinasi liburan akhir tahun.

Penyanyi Ashanty dan keluarga pun memilih Jepang sebagai tujuan liburannya kali ini.

Ashanty dan keluarga di Jepang (TribunStyle.com/Instagram @ashanty_ash)

Ashanty pun memboyong serta kelurga inti serta beberapa kerabat dekatnya.

Keempat anak Anang Hermanysah pun nampak begitu antusias saat menikmati salju di Jepang.

Pada liburannya kali ini, Aurel Hermansyah pun tak jarang kerap membagikan momen kebersamaanya bersama keluarga melalui fitur Instagram Story.

Dari beberapa Instagram Story-nya, Aurel ternyata sempat mengunggah hadiah pemberian Ashanty.

Ya, pada Kamis (26/12/2019), Aurel Hermansyah terlihat memamerkan cincin pemberian Ashanty.

"Best gift!! Thank you momma @ashanty_ash," tulis Aurel.