Kamu Termasuk Orang yang Susah Tidur? Ini 5 Langkah Mudah agar Kamu Bisa Cepat Terlelap dan Nyenyak

Seorang pengusaha dan peneliti di bidang kesehatan, Chris Masterjohn, menyarankan beberapa cara untuk mengatasi susah tidur.

TRIBUN-MEDAN.com - Susah tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan.

Masalah kesehatan yang diakibatkan oleh susah tidur antara lain diabetes, obesitas, dan tekanan darah tinggi.

Dilansir Medical Daily, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, mengungkapkan setiap orang dewasa harus tidur setidaknya tujuh jam per hari untuk menjaga tubuh tetap sehat.

Sayangnya, banyak orang kesulitan menemukan cara untuk terlelap dan tidur nyenyak.