Chord & Lirik Lagu Januari - Glenn Fredly, Cara Download Lagu MP3 dengan Video

T R I B U N-MEDAN.com - DOWNLOAD LAGU MP3 Glenn Fredly Januari, Chord Lagu Januari & Kunci Gitar, Lengkap dengan Video.. .

Kenangan di bulan Januari rasanya kian menyentuh dengan alunan lagu yang satu ini.

Ya, Januari. Judul dari sebuah lagu dari Glenn Fredly

• Kumpulkan 5 Pernyataan Gubernur Anies, Banjir Jakarta dan Timbulkan Perdebatan dengan Menteri PUPR

• LIGA ITALIA: Di AC Milan Ibrahimovic Kenakan Nomor Punggung Warisan Andrea Pirlo

• Ingat Norman Kamaru, Mantan Anggota Brimob Setelah Menikah 2 Kali & Kabar Terkini Bersama Istri

Chord & Lirik Lagu Januari - Glenn Fredly, Cara Download Lagu MP3 dengan Video (KOMPAS.com/ANDI MUTTYA KETENG PANGERANG)

Lagu berjudul Januari ini berkisah tentang seseorang yang meninggalkan orang tercintanya.

Meskipun hal tersebut tidak ia inginkan, namun cinta sudah tidak berpihak pada hubungan mereka.

Berakhirnya kisah cinta mereka tepat terjadi di bulan Januari.

Berikut ini chord lagu Januari dari Glenn Fredly

Glenn Fredly - Januari

F G Am

Berat bebanku

F G Am

Meninggalkanmu

F G Am G C G F

Separuh nafas jiwaku...sirna



F G Am

Bukan salahmu

F G Am

Apa daya ku

F G Am G C

Mungkin benar cinta sejati

G F G F

Tak berpihak pada kita...



Chorus:

F G C

Kasihku

G Am

Sampai di sini kisah kita

G F

Jangan tangisi keadaannya

C F G

Bukan karna kita berbeda



F G C

Dengarkan

G Am

Dengarkan lagu lagu rindu

G F

Melodi rintihan hati ini

C F G C

Kisah kita berakhir di Januari



G# D# G# D#

Slamat tinggal kisah sejatiku

C#

ooo pergilah...

• BPJS 2020 - Iuran BPJS Kesehatan Terbaru, Cara Ubah Kelas BPJS dan Syarat Perubahan Kelas Rawat BPJS