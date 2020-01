Bagian Tuna Sirip Biru yang Dihargai Rp 1 Juta Per Potong

TRIBUN-MEDAN.com - Tuna sirip biru atau bluefin tuna merupakan makanan yang dinilai mewah dan mahal di Jepang.

Dilansir dariCNN baru-baru ini terjual seekor ikan tuna bluefin dengan harga fantastis, yakni 193 juta yen atau setara dengan Rp 25 miliar.

Dikutip dari Business Insider Derek Wilcox koki dari Restoran Shoji di New York, menjelaskan setiap bagian dari ikan tuna sirip biru juga mempunyai harga berbeda-beda.

" Harga ikan tuna sirip biru tergantung dari mana asal membelinya, tetapi tak akan pernah murah. Ikan tuna sirip biru dari AS bisa 20-40 dollar AS per pon (setara Rp 280.000-Rp 550.00) tetapi kalau dari Jepang bisa 200 dollar AS (setara Rp 2,8 juta) per pon," kata Wilcox.

Ikan tuna setelah ditangkap akan dipotong menjadi berbagai ukuran, potongan kepala, leher, dan dua potong untuk bagian perut.

Secara kasat mata, potongan memang terlihat sama. Namun daging fillet menjadi bagian yang mahal. Sebab, bagian itu paling diinginkan oleh restoran sushi dan sashimi.

Bagian tersebut juga berukuran kecil dan membutuhkan banyak usaha untuk memisahkan dari kulit ikan.

Ada juga otoro yang merupakan bagian daging ikan tuna paling tinggi lemak dibandingkan dengan bagian kepala dan bagian leher.

Otoro merupakan bagian ikan tuna paling mahal. Satu potong otoro bahkan bisa dihargai 80 dollar AS setara Rp 1,1 juta.