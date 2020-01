Belajar Jadi Suami yang Baik, Justin Bieber Berbagi Foto Buku Panduan Membangun Pernikahan

TRIBUN-MEDAN.com- Penyanyi Justin Bieber sedang belajar menjadi suami yang baik untuk istrinya, Hailey Baldwin.

Pada Kamis (23/1/2020), bintang pop berusia 25 tahun itu berbagi foto yang menampilkan beberapa buku yang sedang dia baca.

Dari situ, terungkap bahwa ada salah satu buku "penting" yang ada di sana, yakni buku panduan untuk membantu membangun pernikahan yang tahan terhadap perselingkuhan.

Buku itu berjudul His Needs, Her Needs: Building an Affair-Proof Marriage dan ditulis oleh Willard F Harley Jr, yang adalah seorang psikolog klinis dan penasihat pernikahan.

Buku Harley dimaksudkan untuk membantu suami-istri belajar bagaimana merawat pasangan mereka dengan mengidentifikasi 10 kebutuhan paling penting dalam pernikahan.

Kebutuhan itu adalah kekaguman, kasih sayang, pasangan yang menarik, percakapan, dukungan domestik, komitmen keluarga, dukungan keuangan, kejujuran dan keterbukaan, rekreasi persahabatan, dan pemenuhan kebutuhan batin.

Buku tersebut juga kemudian mengajari pembacanya cara memenuhi 10 kebutuhan itu.

Dua buku lain yang ditampilkan dalam foto Bieber adalah Alkitab dan buku bisnis berjudul and Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter karya Liz Wiseman dan Greg McKeown.

Fokus Bieber untuk mempertahankan pernikahan yang sehat datang hanya empat bulan setelah pelantun "Yummy" itu membuka tentang bagaimana ia telah menyalahgunakan semua hubungannya dan tidak menghormati wanita selama awal ketenarannya.