Mbak You Sebut Ada Orang Jahat yang Ingin Mencelakai Rizky Febian setelah Autopsi Lina Dilayangkan

TRIBUN-MEDAN.COM - Ngotot ingin kasus kematian sang ibu, Lina Jubaedah diusut dengan jelas, sosok Rizky Febian menuai perhatian.

Pun dengan paranormal Mbak You yang menyoroti lebih sosok Rizky Febian.

Sebab diakui Mbak You, akibat sikap ngotot soal kematian Lina itu, Rizky Febian rupanya mendapat banyak sorotan dari orang jahat.

Ya, menurut Mbak You, banyak orang jahat yang ingin mencelakai Rizky Febian pasca-permintaan autopsi Lina dilayangkan. Demikian dikutip dari TribunnnewsBogor.com.

Sebelumnya diwartakan, autopsi tersebut dilakukan merujuk pada hasil pengembangan laporan Rizky Febian pada 6 Januari 2020.

Laporan itu dilayangkan oleh Rizky Febian atas dugaan kejanggalan atas meninggalnya Lina Zubaedah.

Sampai saat ini, pihak kepolisian telah menintai keterangan semua saksi termasuk perawat dan satpam Rumah Sakit Al Islam.

Polisi sudah memeriksa 17 saksi atas laporan Rizky Febian terhadap kematian Lina Jubaedah itu.

Di hari terakhirnya sebelum wafat, Lina mengatakan keinginannya pada Rizky Febian untuk rujuk dengan Sule. (Kolase Instagram @ferdinan_sule dan @Rizkyfbian)

Sikap tegas Rizky Febian yang ingin kasus kematian sang ibu menjadi jelas rupanya melahirkan niatan jahat dari banyak pihak.

Dilansir dari tayangan Was was berjudul "Mbak You Bongkar Pihak Yang Sejak Lama Ingin Menghancurkan Rizky Febian ", Mbak You mengungkap soal niatan jahat kepada Rizky Febian tersebut.