Ini Makna Tema Mini Show yang Akan Diadakan Stand Up Comedy Deli Februari Mendatang

TRIBUN-MEDAN.com - Mengusung tema Come Back To Bagas di dalam Mini Show mendatang, ternyata Komunitas Stand Up Comedy Deli punya makna mendalam dibalik tema tersebut. Acara yang akan diadakan Februari mendatang ini bertemakan 'Kembali ke Rumah'.

Admin Stand Up Comedy Deli Samuel Siburian menjelaskan bahwa makna Come Back To Bagas ini mewakili seluruh komika yang tergabung di dalam Stand Up Comedy Deli, termasuk juga komika yang akan tampil di acara mini show mendatang.

"Come Back to Bagas, bagas itu dari bahasa batak artinya rumah jadi jika diartikan, artinya pulang ke rumah. Kenapa pulang ke rumah? Beberapa dari peserta yang akan tampil kurang lebih ada yang sudah dua tahun menjalani kegiatan ini, bahkan ada yg sudah 4 tahun," katanya kepada Tribun Medan Rabu (29/1/2020).

Ia melanjutkan, bahwa dalam rentang waktu tersebut tentu masing-masing dari mereka memiliki pengalamannya sendiri, mulai dari yang susah dan senang. Bahkan terkadang sempat tersirat di benak mereka bahwa berkecimpung di dunia stand up comedy bukanlah hal yang tepat.

"Selama itu pasti ada aja suka duka yang dialami, mulai dari kejadian tidak lucu saat nampil, kesulitan menulis materi, mengisi acara hanya dibayar nasi bungkus bahkan tidak dibayar. Terkadang kami merasa sepertinya Stand Up Comedy ini bukan tempatnya kami,b ahkan ada yang memilih untuk vakum dari kegiatan stand up comedy," sambungnya.

Di sela-sela perasaan bimbang tersebut, mereka berpikir bahwa stand up comedy adalah wadah bagi mereka untuk berkarya dan menekspresikan diri, mirip seperti rumah, tempat kembali, tempat di mana perasaan nyaman didapatkan.

"Namun kami merasa vakum bukan pilihan yang pas, ada aja lagi rasa ingin menulis, open mic ataupun diskusi untuk menulis materi. Akhirnya kami memilih kembali di kegiatan ini karena kami merasa ternyata ini rumah kami, yang bisa membuat kami kreatif, ataupun jadi mempunyai mental yang baik ketika berbicara di depan banyak orang," ujar Samuel.

Komika Medan yang kerap mengisi panggung di berbagai acara ini mengatakan bahwa dengan kembalinya mereka menekuni stand up comedy akhirnya prestasi itu datang dengan sendirinya, itulah makna 'kembali ke rumah' yang dimaksudkan sebagai tema mini show mereka mendatang.

"Bahkan bisa dibilang komika yang nanti akan tampil sudah ada pernah juara di kompetisi lokal dan satu komika yang akan tampil Ramos Ambarita sudah pernah jadi peserta SUCA 4 Indosiar. Itulah kenapa kami beri tema Come Back to Bagas yang artinya kembali ke rumah," katanya.

Saat ditanyai mengenai apa yang diharapkan dari acara mini show mendatang, Samuel mengatakan bahwa dirinya berharap orang-orang bisa mengenal kembali Stand Up Comedy Deli, meski anggotanya sudah banyak berkurang, namun masih membuktikan eksistensi dengan acara mini show yang dilakukan.

"Banyak juga anggota yang akhirnya mundur karena merasa gagal lucu setiap latihan bareng atau saat open mic. Tapi kami berharap acara ini dapat menambah kembali penikmat stand up comedy dan untuk kedepannya dari Stand Up Comedy Deli sendiri semoga mini show ini adalah langkah awal untuk membuat show-show yang lebih besar lagi," pungkasnya. (cr14)