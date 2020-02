Dul Jaelani Tetap Bangga Walau Sang Ayah Pernah Masuk Penjara

TRIBUN-MEDAN.com- Dul Jaelani mengaku tidak malu sama sekali ayahnya, musisi Ahmad Dhani, pernah berstatus tahanan.

Hal itu dia sampaikan kepada sahabat Dhani, vokalis Ari Lasso, dalam video berjudul "MENGEJUTKAN !! DARI SOAL ATHEIS HINGGA TENTANG AYAH BUNDANYA" di kanal YouTube Ari Lasso TV.

"Sumpah enggak malu sama sekali, even misal ada orang ngatain 'bokap lo dipenjara'. Yes that's my father," kata Dul seperti dikutip Kompas.com, Senin (3/2/2020).

Dul adalah anak ketiga dari pernikahan Ahmad Dhani dengan Maia Estianty.

Dul mengatakan kebanggaannya terhadap Ahmad Dhani tidak hilang, baik ketika ayahnya berstatus tahanan ataupun setelah bebas seperti saat ini.

Baginya, apa yang dilakukan ayahnya bukan bentuk kejahatan, hanya karena perbedaan pendapat yang diungkapkan sang ayah.

"Malahan ada rasa bangga enggak ada malu sama sekali ayahku dipenjara. Alhamdulillah (ayahku) bukan kriminal, bukan karena drugs, bukan pencuri, bukan melecehkan."

Dul mengakui sebagai anak dia pernah merasa goyah dan terpuruk karena ketidakhadiran sang ayah yang menjalani hukuman.

"Kayak ada energi yang hilang, biasanya sama ayah diajari tentang musik, kehidupan, anytime. Ini kayak something missing in my life, ya kehilangan sosok ayah," ujar Dul.