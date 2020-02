Jadwal Bola Malam Ini & Hasil Pertandingan: Liverpool Menang, Lazio vs Verona dan Jadwal Tottenham

Jadwal Bola Tottenham vs Southampton, Liverpool vs Shrewsbury Town, Athletic Bilbao vs Barcelona

T R I B U N-MEDAN.com - Jadwal Bola Tottenham vs Southampton, Liverpool vs Shrewsbury Town, Athletic Bilbao vs Barcelona

T R I B U N-MEDAN.com - Pertandingan ulang putaran keempat FA Cup antara Liverpool vs Shrewsbury berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan The Reds, julukan Liverpool.

Pertandingan antara Liverpool vs Shrewsbury berlangsung di Stadion Anfield, Selasa (4/2/2020) atau Rabu dini hari WIB.

Ini merupakan pertandingan ulang setelah kedua tim bermain imbang 0-0 pada pertemuan pertama, 26 Januari lalu.

Menurunkan skuad U-23, Liverpool menang dengan susah payah.

Meski hanya menghadapi tim dari League One (kasta ketiga Liga Inggris), The Reds baru bisa memastikan kemenangan lewat gol bunuh diri Ro-Shaun Williams pada menit ke-75.

Sebelumnya, Liverpool dipaksa bermain imbang 0-0 pada sepanjang babak pertama.

Memasuki babak kedua, Shrewsbury bahkan sempat unggul lewat gol Shaun Whalley pada menit ke-59.