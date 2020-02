Sheila On 7 akan Rayakan Hari Valentine di Medan

TRIBUN-MEDAN.com - Seolah mengetahui kerinduan pecinta musik Kota Medan khususnya Sheila Gank (sebutan fans Sheila On 7), Hustle Group Indonesia akan menghadirkan konser bertajuk Hari Bersama Sheila On 7, di Pardede Hall Medan, Sabtu (15/2/2020).

CEO Hustle Group Indonesia selaku penanggung jawab event Muhammad Reza Sitio mengatakan, konser tersebut sekaligus sebagai selebrasi Hari Valentine.

“Pastikan Anda sudah memegang tiketnya. Dengan tampilan musikal dan permainan LED yang spektakuler, kami pastikan Hari Bersama Sheila On 7 akan membekas di hati masyarakat kota Medan,” kata Reza, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Reza mengatakan, pihaknya menghadirkan Sheila On 7 (SO7) karena band tersebut digandrungi semua generasi.

“Mereka adalah artis atau band lintas generasi. Siapa yang tidak suka Sheila On 7? Generasi 90-an hingga milenial kenal dan menggandrungi bandnya,” kata Reza.

SO7 adalah grup musik Indonesia yang berdiri pada 6 Mei 1996 di Yogyakarta.

Awalnya, SO7 bernama Sheila Gank. Sheila berasal dari bahasa Celtic yang berarti musikal. Kemudian, kata Gank diubah menjadi On Seven yang berarti tujuh tangga nada dalam musik.

Hingga kini, sudah lebih dari dua dekade SO7 berkarya di belantika musik Indonesia dan mancanegara.

SO7 pun telah berkolaborasi dengan musisi papan atas Indonesia, serta berhasil menciptakan puluhan single hits dan album untuk penggemarnya.

Album yang telah diluncurkan antara lain Sheila on 7 (1999), Kisah Klasik Untuk Masa Depan (2000), 07 Des (2002), Ost. 30 Hari Mencari Cinta (2003), Pejantan Tangguh (2004), The Very Best of Sheila On 7 - Jalan Terus (2005), 507 (2006), Menentukan Arah (2008), Berlayar (2011), Musim Yang Baik (2014), dan Film Favorit (2018).