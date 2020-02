Rayakan Ulang Tahun Pertama, HITA Sumut Gelar Pameran Teknologi

Pameran teknologi yang diadakan HITA Sumut bertempat di Grand Ballroom Four Points by Sheraton Medan, Sabtu (8/2/2020). (nat)

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Rayakan hari ulang tahun pertama, Hotel Information Technology Association (HITA) Sumatera Utara (Sumut) menggelar pameran teknologi di Grand Ballroom Four Points by Sheraton Medan, Sabtu (8/2/2020).

Ketua HITA Sumut, M Arsyad Pohan mengatakan pameran teknologi ini mengangkat tema Technology for Security System.

Dengan adanya kegiatan anniversary ini maka diharapkan dapat menambah wawasan anggota Hita Sumut.

"Teknologi kita pada revolusi 4.0 ini sangat berkembang apalagi sistem sekurity yang harus kita jaga, yang harus benar benar kuat dan harus benar-benar safety apalagi di bidang IT, di bidang perhotelan menyangkut data base tamu makanya kita angkat tema Technology for Security System ini. Acara ini sangat bermanfaat bagi teman teman kita di IT terutama di hotel," ujar Arsyad.

Acara ini diisi dengan pameran, kunjungan ke booth dan persentasi-persentasi dari patner. Adapun patner-patnernya adalah Fibernet, Sistech Kharisma atau Aruba, Dataon, Xpossible Teknologi Indonesia, PT Benq Indonesia, dan PT Suara Visual Indonesia.

"Mereka (patner) menyangkut tentang teknologi semuanya dan sangat berguna dalam bidang hotel dan dunia IT lainnya," katanya.

Turut hadir dan mendukung acara ini Kominfo, Dinas Pariwisata, IHGMA (Indonesian Hotel General Manager) dan PHRI (Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia).

Diakui Arsyad, selama satu tahun berjalan, HITA Sumut sudah melakukan beragam kegiatan antara lain pelatihan, syukuran, buka puasa bersama, kegiatan sosial ke panti asuhan dan pendirian sekretariat di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Blok B No.1 Medan.

"Program kerja kita tahun 2020 ini, tetap meningkatkan tali silaturahmi, agar member mendapatkan pelatihan di bidang teknologi terutama hardware dan software dan paling utama firewall," kata Arsyad.

Diakuinya, terdapat 74 member HITA Sumut.