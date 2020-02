SUCI IX Bakal Audisi di Medan, Ini Persyaratan untuk Ikut Audisinya!

Indra Jegel, komika asal Medan yang meraih juara I di SUCI 6. Saat ini komika yang pernah tergabung di Komunitas Stand Up Comedy Medan ini melebarkan kiprahnya di kancah nasional.

TRIBUN-MEDAN.com - Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) akan kembali ke layar kaca yang akan diisi oleh para finalis komika dari berbagai daerah di Indonesia.

Medan akan menjadi satu diantara lokasi audisi seperti Semarang, Ambon, Makassar, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, Palembang, Surabaya, dan Jakarta untuk audisi pencarian bakat para talenta muda daerah dalam berkomedi tunggal.

Komunitas Stand Up Comedy Medan (SUC Medan) akan bekerjasama dengan KompasTv untuk menyelenggarakan audisi pada tanggal 20 Februari 2020 di Mojo Sip and Dine, Jalan Iskandar Muda No 117 A, Medan.

Beberapa persyaratan mengikuti audisi tersebut, diantaranya yaitu : berusia 17 hingga 45 tahun, materi audisi selama tiga menit, bawa satu lembar fotokopi KTP/KK/Kartu Pelajar, dan satu lembar foto diri ukuran 4R.

Ketua SUC Medan, Cacink mengungkapkan bahwa hal yang paling utama untuk berhasil di audisi adalah lucu dan memiliki attitude.

"Kriteria pertama yang dicari itu lucu. Mau dia tua yang paling penting itu lucu, mau dia tua yang penting memiliki selera humor yang tinggi. Attitude juga diperlukan dan kalau bisa gabung dulu di komunitas. Karena jurinya itu orang yang berproses dari komunitas," ujar Cacink, Rabu (12/2/2020).

Cacink juga menambahkan bahwa Stand Up Comedy ini merupakan kompetisi yang tidak pernah dinilai dari voting dikarenakan ini merupakan murni komedi dan dinilai langsung oleh orang yang berkompeten.

Audisi di Medan akan mendatangkan juri dari luar kota yaitu Pelawak tunggal Andy Wijaya atau Awwe dari bekasi dan Gilang Baskhara dari Jakarta.

Penyelenggara SUCI IX menegaskan bahwa materi yang dibawakan oleh peserta audisi harus bersih dan tidak mengandung SARA. Peserta yang dinyatakan lolos akan mendapat silver ticket dan akan dihubungi sehari setelah audisi yang berkesempatan untuk diberangkatkan ke Jakarta.

Anggota SUC Medan, Rizky Teguh berharap kedepannya Finalis dari Medan kembali membawa juara.

"Kita berharap kedepannya nanti salah satu komik dari Medan dapat memenangkan juara, karena setiap berangkat kita pasti langganan juara," harapnya. (cr13/tribun-medan.com)