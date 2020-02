Seribuan Peserta Hadiri Pameran Pendidikan Amerika Serikat di Medan

TRIBUN-MEDAN.com-Konsulat Amerika Serikat (AS) untuk Sumatera dan EducationUSA bekerjasama dengan berbagai insitusi pendidikan terkemuka di AS menggelar pameran pendidikan AS di Hotel Grand Aston City Hall Medan, Kamis (13/2/2020).

Acara ini dibuka dengan pembunyian gong sebanyak satu kali oleh Konsul AS untuk Sumatera, Guy Margalith.

Guy mengatakan di pameran pendidikan U.S. Higher Education Fair ini, murid dan orang tua murid mendapatkan informasi mengenai berbagai ragam pilihan untuk studi AS dari 12 perwakilan kampus dari AS.

Diakuinya, sebanyak lebih kurang seribu peserta yang hadir dalam pameran ini juga bisa mendapatkan informasi mengenai kesempatan mendapatkan beasiswa ke AS dari AMINEF yang mengelola beasiswa Fulbright dan

dan LPDP dari pemerintah Indonesia serta cara mengajukan visa pelajar.

"Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa untuk anak muda Indonesia khususnya di Medan, tapi juga untuk seluruh Sumatera untuk memberikan informasi tentang bagaimana mereka bisa kuliah di Amerika Serikat," ujar Guy.

Ia menambahkan, saat ini sekitar 9.000 orang Indonesia belajar di AS dan permerintah Amerika Serikat ingin meningkatkan jumlah tersebut dan menjadi mitra pilihan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, terutama di bidang pendidikan.

"Sekarang di Amerika Serikat ada 9000 anak muda yang ada disana, saya ingin lihat lebih banyak anak Indonesia khususnya dari Sumut yang kuliah di Amerika Serikat," ucapnya.

Kata Guy, AS memiliki kampus dan universitas ternama di dunia dan memiliki sepertiga anggaran riset dunia. Hal itu memacu lulusan AS untuk berinovasi dan berwirausaha. Gelar yang didapat dari AS juga diakui di dunia serta menyiapkan siswa untuk memasuki tenaga kerja global. Pendidikan di AS membuka banyak pintu lapangan kerja dan berbagai kesempatan unik.

"Saya selalu bilang dimana ada kemauan disitu ada jalan dan informasi tentang jalan ini, mereka dapat di sini," ucapnya.

Konsul AS untuk Sumatera, Guy Margalith dan perwakilan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Agus Priyono saat pameran pendidikan AS di Hotel Grand Aston City Hall Medan, Kamis (13/2/2020). (Tribun Medan/Natalin Sinaga)

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Agus Priyono, Perwakilan Dinas Pendidikan, Rosa dan EducationUSA Advisor di Medan, Jeffrey Jeo.