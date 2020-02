Bibi Ardiansyah Dapat Kue Bertabur Uang dari Vanessa Angel di Ulang Tahun Ke-30

TRIBUN-MEDAN.com - Suami Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah, baru saja berulang tahun ke 30 tahun pada Rabu, 26 Februari 2020.

Sebagai istri, Vanessa Angel memberikan kejuatan fantastis pada sang suami.

Tak tanggung, kejutan berupa kue bertabur uang.

Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel (TribunStyle.com/Instagram @vanessaangelofficial)

Hal tersebut terekam dalam Instagram Story Bibi Ardiansyah.

Bibi mengunggah video yang memperlihatkan Vanessa Angel membawa sebuah kue ulang tahun untuknya.

Menggunakan gaun berwarna biru, Vanessa tampak menghampiri Bibi sambil membawa kue tersebut.

"Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you," terdengar suara orang-orang dalam video bernyanyi mengiringi Vanessa Angel.

Bibi pun tersenyum melihat sang istri.

Tak ingin ketinggalan momen, Bibi langsung mengambil gawai di samping kirinya untuk mengabadikan kue ulang tahun 'mewah' itu. Vanessa pun tertawa di depan Bibi.