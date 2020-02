Kunjungi Medan, Ternyata Chef Arnold Paling Ingat Pancake Durian dan Kwetiau

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dalam rangka memperkenalkan Digitarasa, Chef Profesional, Arnold Poernomo berkunjung ke Medan dalam acara Digitarasa Roadshow Medan yang diadakan di Cohive Clapham Medan, Kamis (27/2/2020).

Dalam acara tersebut, Chef Arnold menjelaskan mengenai program Digitarasa kepada para merchant dan Wartawan di kota Medan.

Selain sosialisasi Digitarasa, Chef Arnold juga menjadi penilai untuk perwakilan 10 merchant yang sudah mendaftar di www.digitarasa.id.

Kepada Tribun Medan, Chef yang terkenal lewat ajang Master Chef Indonesia ini mengungkapkan bahwa ini kali ketiga ia berkunjung ke Medan dan hal yang paling ia ingat ketika mendengar nama Medan adalah Mie atau Kwetiau.

"Jujur saja saya baru tiga kali datang ke Medan. Yang pertama ada acara langsung pulang dan yang ini baru nyampe langsung makan bakmie sampe sekarang masih kekenyangan. Kalau dari Medan ingat Mie dan durian pancake, itu yang saya ingat," ungkapnya kepada Tribun.

Lanjutnya, Arnold bercerita bahwa ketika ia pergi ke Medan, ia pernah pergi ke cafe yang memiliki banyak durian yang ia lupa nama tempatnya.

"Saya tidak seberapa ingat, tapi yang saya ingat ada tempat yang banyak durian. Adakan kafe yang banyak-banyak durian itu. Durian itu satu ton yang tinggal pilih tinggal ambil terus potong langsung makan ke situ. Kalau masak makanan Medan belum pernah tapi menikmatinya sering, habis ini diajakin kuliner sama tim GoFood," tutur Arnold.

Arnold juga bercerita bahwa bumbu-bumbu nusantara di Indonesia sangat khas dan khasnya berada di cara peracikan dan memasak bumbu khas tersebut.

"Dari ujung sabang sampai merauke bumbunya sangat khas. Yang sulit itu peracikan dimana memasak dan balancing dari bumbu tersebut. Jujur saya kalau spesifik bumbu dari Medan saya tidak tahu yang jelas makanan Medan itu enak-enak," kata Arnold.

Berprofesi sebagai Chef dan memiliki bisnis kuliner, Arnold Poernomo berbagi tips agar dapat tetap eksis berbisnis dalam bidang kuliner.

"Yang pasti product knowledge itu penting. Kemudian Visi Misi dan juga harus membutuhkan strategi dari marketing dan partnership. Bagaimana membawa produk ini to the next level.

Melihat waktu juga penting. apakah saatnya berkembang dengan cepat atau saatnya pelan pelan manage dan mengembangkan produk dengan solid," ujar Arnold.

Dikenal sebagai Chef yang sudah dikenal cukup luas oleh masyarakat dan diidolakan oleh masyarakat khususnya anak muda, Arnold berharap kedepannya anak muda bisa lebih berinovasi dalam mengembangkan bisnis yang dijalankan.

"Terus berkembang dan berinovasi. Dan ingat kalau buat bisnis jangan hanya ikut-ikutan saja. Mitra-mitra GoFood itu harus dimanfaatkan. Kalau ada platform yang sudah disediakan. Eranya sudah berbeda, cara berdagangnya sudah berbeda. Kalau sudah ada platform kenapa tidak berkembang menggunakan platform tersebut. Never stop learning bussines," pungkas Arnold. (Cr13/tribun-medan.com)