Selena Gomez Ungkap Perasaannya Usai Putus dan Ditinggal Menikah Justin Bieber

TRIBUN-MEDAN.com- Selena Gomez kini sudah bisa melepaskan Justin Bieber setelah meluapkan perasaannya dalam album terbarunya, Rare.

"Selena merasa sangat lega, akhirnya ia bisa bercerita dari sudut pandangnya, berdamai dan akhirnya menutup babak kehidupannya dengan Justin."

"Dia senang bisa mengatakan yang sebenarnya lewat seni dan caranya sendiri," ujar seorang sumber kepada US Weekly, dikutip dari Elle, Sabtu (29/2/2020).

Terkait perasaannya setelah mengakhiri hubungan dengan Justin Bieber, Selena mengaku sangat senang karena kini ia bisa melangkah ke bab baru dalam hidupnya.

"Itu sangat sulit dan aku senang ini sudah berakhir," tutur Selena dalam wawancara dengan National Public Radio (NPR).

"Ini adalah cara yang bagus untuk mengatakan, sudah berakhir."

"Sekarang aku di sini melangkah menuju ke bab lainnya," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, pelantun Rare ini juga mengonfirmasi bahwa lagu Lose You to Love Me memang bercerita tentang kisah asmaranya dengan Justin Bieber.

Selama pacaran dengan Justin Bieber, sahabat Taylor Swift ini menilai sang mantan kerap melakukan kekerasan emosional kepadanya.

