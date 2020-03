Ini Alasan Daniel Radcliffe Tidak Mau Memerankan Harry Potter Kembali

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor Daniel Radcliffe tidak berencana untuk mengulang perannya lagi sebagai Harry Potter dalam waktu dekat.

Diketahui, aktor yang berusia 30 tahun saat ini telah membintangi film Escape from Pretoria yang akan rilis perdana pada 6 Maret mendatang.

Dikutip dari Screen Rant pada Selasa (3/3/2020), Radcliffe memulai kariernya di Boy Who Lived di tahun 2001 bersamaan dengan Harry Potter and the Sorcerer's Stone.

Ia kemudian melanjutkan memerankan bocah penyihir favorit semua orang untuk tujuh film berikutnya yang berakhir dengan Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 di tahun 2011.

Kedelapan film tersebut didistribusikan oleh Warner Bros dan terus menarik film yang lebih besar dan basis penggemar yang lebih besar.

Film ini mencakup keuntungan sebesar 1 miliar Dolar AS di box office di seluruh dunia.

Sejak itu, Radcliffe terus sibuk berakting, membintang berbagai film dengan genre yang berbeda.

Di tahun 2013, ia mencoba genre komedi romantis dalam fil What If dan pada tahun 206, karyanya di Swiss Army Man membuatnya mulai di dunia film independen.

Selain membintangi sejumlah proyek lain, aktor ini juga terlibat dalam pekerjaan televisi dan teater.