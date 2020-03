Foto Tara Basro Pamer Lipatan Perut dalam Balutan Bikini jadi Sorotan, Disebut Langgar UU ITE

TRIBUN-MEDAN.com- Tara Basro menjadi perbincangan publik setelah memposting foto dirinya di media sosial tanpa mengenakan sehelai benang.

Tak hanya itu, Lewat foto hitam putih di akun Instagram miliknya, Tara Basro memamerkan tubuhnya yang menonjolkan lipatan perut dan stretch mark.

Bukan tanpa alasan, ia memamerkan penampilannya yang hanya berbalut bikini.

Tara Basro ingin mengingatkan semua wanita di luar sana untuk mencintai diri sendiri.

"Andaikan kita lebih terbiasa untuk melihat hal yang baik dan positif, bersyukur dengan apa yang kita miliki"

"Make the best out of it daripada fokus dengan apa yang tidak kita miliki," tulis Tara Basro sebagai keterangan foto tersebut.

Tara Basro memamerkan lipatan perut dan stretch mark pada tubuhnya.

Aktris berusia berusia 29 tahun ini mengaku dulunya sempat terpengaruh untuk menilai seseorang dari bentuk tubuh.

Bintang film Perempuan Tanah Jahanam ini juga ikut terbiasa mengkritik dan mengejek fisik seseorang.

Namun sekarang, melalui foto tersebut, Tara mengajak semua orang untuk tidak lagi memandang diri dan orang lain hanya sebatas fisik.