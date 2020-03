Juarai Masterchef Indonesia Season 6, Eric Harjanto Dapatkan Hadiah Uang Tunai hingga City Car

TRIBUN-MEDAN.com- Eric Harjanto berhasil memenangkan kompetisi memasak Masterchef Indonesia Session 6 setelah menumbangkan pesaingnya, Firhan dengan skor akhir 2592.

Pria yang berprofesi sebagai scientist inipun berhak atas sederet hadiah bergengsi.

Di antaranya satu unit city car, uang senilai Rp 50 juta rupiah, seperangkat alat masak dan tentu saja ia berhak membawa pulang trofi Masterchef Indonesia Season 6.

Eric tak lupa mengunggah momen kemenangannya ini di akun Instagram pada Minggu (8/3/2020).

Tangkapan layar Instagram @ericmci6, Eric Herjanto menjadi juara Master Chef Indonesia Season 6 (Instagram @ericmci6)

Ia memposting foto kebersamaannya dengan seluruh peserta Masterchef Indonesia Season 6 lengkap dengan para juri.

Melalui caption panjang yang ditulisnya, Eric tak lupa mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta Masterchef Indonesia, keluarganya, teman-teman dan para netizen yang telah mendukungnya.

I would like to thank my #masterchefina family. My family and friends buat support yg luar biasa dan netizen2 yg dukung saya," tulis Eric.

Tanpa semua dukungan tersebut, ia tak akan berada di posisinya sekarang.

I would not be be here without you guy! So thank you!," imbuhnya.