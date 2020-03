LIVE BOLA: Live Streaming Valencia vs Atalanta, Leipzig vs Tottenham Siaran Langsung Liga Champions

LIVE BOLA: Live Streaming Valencia vs Atalanta, Leipzig vs Tottenham Siaran Langsung Liga Champions

TRI BUN-MEDAN.com - LIVE BOLA: Live Streaming Valencia vs Atalanta, Leipzig vs Tottenham Siaran Langsung Liga Champions.

//

Saksikan duel Liga Champions yang berlangsung sesaat lagi.

Cek Link Live di akhir artikel

Jadwal Liga Champion babak 16 besar leg 2 dimulai pekan ini, Rabu-Kamis (11-12/3/2020). Kebangkitan Juventus, Real Madrid, Chelsea dan juga Liverpool bakal menarik ditunggu.

• Puluhan Menara BTS di Dairi Beroperasi Gratis Bertahun-tahun, Pemkab Rugi Miliaran Rupiah

Adapun Siaran Langsung dan LINK Live Streaming SCTV bakal menayangkan laga Leipzig vs Tottenham Hotspur, Liverpool vs Atletico Madrid, Manchester City vs Real Madrid dan Barcelona vs Napoli.

Hasil Liga Champions 16 besar leg 1 cukup mengejutkan setelah tim-tim favorit seperti Juventus, Liverpool, Real Madrid dan juga Chelsea tumbang.

• Tampil Ciamik di Momen Ultah, Rachmad Hidayat Borong Dua Gol PSMS ke Gawang KKBO United

• LINK Live Streaming Liverpool Vs Atletico Madrid, Misi Balas Kekalahan & Lolos Liga Champions

Tim-tim itu pun harus bekerja lebih keras untuk bisa mengamankan tiket fase lanjut di perempatfinal.

Liverpool berstatus juara bertahan Liga Champions. Namun di leg 1 melawan Atletico Madrid kalah 1-0 saat laga tandang.