Masuk Top 3 Dunia, Asahan River Rafting Pacu Adrenalin Pengarung Jeram

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Apakah anda suka wisata yang memacu adrenalin?



Coba taklukkan arung jeram milik Sungai Asahan yang terletak di Desa Parhitean, Asahan, Sumatera Utara.

Dengan memberikan paket terbaik alias harga yang ramah kantong, membuat para wisatawan khususnya rafter puas setelah mengeksplor Sungai Asahan.

Informasi yang dihimpun, arung jeram Sungai Asahan masuk Top 3 Dunia.

Pesaingnya adalah Sungai Zambezi, Zambia, Afrika Selatan dan Sungai Colorado di Amerika Serikat.

Namun, sungai Asahan punya banyak kelebihan.

Seorang pendamping arung jeram bernama Hafiz, menjelaskan, sungai Asahan bisa eksplorasi melalui arung jeram, arusnya memiliki kecepatan 200 meter kubik per detik.

Sebab, sungai ini ditopang oleh Bendungan Sigura-gura dan memiliki aliran curam sepanjang 22 kilometer serta membentuk tingkat kesulitan level empat dan lima.

"Sungai Asahan menjadi destinasi terbaiknya. Arung jeramnya sangat menantang. Arusnya kuat dengan debit airnya stabil sepanjang tahun. Para rafter dunia bisa datang setiap saat. Kami mengundang para pemacu adrenalin semua untuk menaklukkan arung jeram level dunia milik Sungai Asahan," ucap Hafiz, Rabu (11/3/2020).

Untuk menikmati arus dan jeramnya secara utuh, Asahan River Rafting menyiapkan paket-paket terbaiknya.

"Adapun paket Asahan River Rafting yaitu, transportasi dari basecamp satu ke basecamp dua, rafting equipment, konsumsi satu kali, documentasi, biaya retribusi, guide atau pemandu, rescue," ucap Hafiz.

"Adapun destinasinya, arung jeram, air terjun, green canyon, jump to the pool, exclude selain yang sudah ditentukan, harga dari jalur atas Rp 380.000 per pax, dan harga jalur bawah Rp 335.000 per pax. Harga ini semua tidak termasuk penjemputan. Ini harga start dari awal di Asahan. Sementara itu, kalau ada yang tertarik, kita bisa bantu cari transportasi dari daerah asalnya," sambungnya.

Lanjut Hafiz, dengan paket tersebut, para rafter akan mendapatkan banyak pengalaman terbaik.

Sebab, Sungai Asahan itu bukan hanya bicara jeram-jeram menantangnya.

Di situ ada warna alam dan budaya yang luar biasa juga.

Jadi, bagi anda rafter yang tertarik untuk mencoba adrenalin di sungai Asahan, bisa menghubungi operator pendamping di nomor telepon 082161210326. (cr23/tri bun-medan.com)