China Paparkan Hasil Riset Pasien Virus Corona, Inilah Golongan Darah yang Rentan dan Lebih Kebal

China Paparkan Hasil Riset Pasien Virus Corona, Inilah Daftar Golongan Darah yang Rentan dan Lebih Kebal

Studi yang dipimpin Wang Xinghuan dari Centre for Evidence-Based and Translational Medicine di Zhongnan Hospital of Wuhan University mengamati pola golongan darah lebih dari 2.000 pasien yang terinfeksi di Wuhan dan Shenzhen.

TRIBUN-MEDAN.com - Hasil penelitian mengungkapkan beberapa kelompok lebih rentan tertular virus Corona seperti orang-orang yang berusia lanjut atau sepuh.

Lalu, para lelaki yang merokok dan mereka yang memiliki golongan darah A cenderung lebih rentan terjangkit virus tersebut.

Di sisi lain, mereka yang memiliki golongan darah O lebih resisten atau punya daya tahan tubuh lebih baik.



Sebagaimana dilaporkan South China Morning Post, studi awal mengamati kelompok golongan darah pasien yang tertular virus corona.

Para peneliti menemukan, pasien golongan darah A menunjukkan tingkat infeksi lebih tinggi dan mengembangkan gejala yang lebih parah.

Dari 206 pasien yang diperiksa, 85 orang memiliki golongan darah A, 63 persen lebih banyak dari 52 orang dengan golongan darah O yang terinfeksi virus corona.