Ibunda Ashraf Sinclair Kagum Unge Rela Lakukan Hal Tak Terduga di Hari Ulang Tahun

TRIBUN-MEDAN.com- Di hari ulang tahunnya, BCL ditemani oleh dua sosok spesial di hidupnya.

Yakni putra semata wayangnya, Noah Sinclair dan ibu mertua, Khadijah Sinclair.

• Kebun Binatang Medan Zoo Akhirnya Ditutup, Bandingkan Jumlah Pengunjung sebelum Covid-19 Mewabah

Tak ingin membiarkan BCL sendirian di hari ulang tahun, ibunda Ashraf Sinclair pun rela terbang dari Kuala Lumpur ke Jakarta.

Meski masih dalam suasana berduka, BCL nyatanya tetap melakukan hal terpuji di hari ulang tahunnya.

Melihat sikap tak terduga BCL, ibunda Ashraf Sinclair pun mengurai kekagumannya.

Diwartakan sebelumnya, kemarin, Minggu 22 Maret 2020 adalah hari Ulang Tahun BCL.

Di hari ulang tahunnya, BCL mengucapkan banyak terima kasih atas banyaknya cinta yang diberikan oleh masyarakat.

BCL mengakui ia sudah lama tidak memposting kabar, itu lantaran merasa belum bisa.

• Kriss Hatta Tak Pakai Masker saat Beraktivitas di Tengah Pandemi Covid-19: Gue Gak Pernah Worry

"I know i havent post anything lately, karena sejujurnya masih belum bisa," kata BCL ditulis di Insta Story.