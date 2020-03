BCL Tak Adakan Tahlilan 40 Hari Kepergian Ashraf karena Wabah Corona, Minta Didoakan dari Rumah

Melalui laman Instagram, Sang Ibunda, Khadijah A Rahman-Sinclair berharap agar para penggemar dan netizen ikut mengirimkan doa dan membaca surat yasin.

TRI BUN-MEDAN.com - Mendiang aktor Ashraf Sinclair telah berpulang pada 18 Februari 2020 lalu.

Pada Sabtu ini 28 Maret 2020, adalah 40 hari kepergian Ashraf.

Dida Sinclair, sapaan akrab Ibunda Ashraf meminta penggemar untuk baca doa yasin seusai maghrib hari ini.

"Assalamualaikum.

Its 40 days today Alm Ashraf returned to Rahmahtullah.

(hari ini 40 hari Almarhum Ashraf kembali ke Rahmatullah)

Pls join us to read Yasin for him after maghrib tonight.