Cegah COVID-19, Pertamina Luncurkan Layanan Antar Rumah, Call Center 135, Ongkir Gratis

TRI BUN-MEDAN.COM, MEDAN- Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19, dengan meluncurkan layanan antar rumah.

Program Pertamina Delivery Services (PDS) membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhan produk BBM, elpiji dan pelumas Pertamina dari rumah.

Program ini sejalan dengan pemerintah pusat yang telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

"Melalui layanan ini, konsumen cukup telepon ke Call Center Pertamina 135, mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Produk akan diantar langsung ke alamat konsumen untuk mendukung kampanye #DiRumahAja," ujar Unit Manager Comm, Rel & CSR MOR I, Roby Hervindo, Kamis (2/4/2020).

Ia menjelaskan saat ini, layanan PDS mencakup wilayah Medan dan sekitarnya. Pertamina menyiapkan empat unit motor untuk mengantarkan produk ke lokasi konsumen.

Masyarakat bisa memesan Pertamax Turbo, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite, Bright Gas 5.5 Kg dan Pelumas Fastron via layanan PDS.

Pembayarannya pun dapat menggunakan uang tunai ataupun aplikasi MyPertamina.

Untuk harga produk yang bisa dipesan via PDS sama dengan pembelian langsung di SPBU.

Ongkos kirim gratis, berlaku hingga 31 Mei 2020.

Untuk Pertamax Turbo seharga Rp. 9.850 per liter, Pertamax Rp. 9.000 per liter, Pertamina Dex Rp. 10.200 per liter dan Dexlite Rp. 9.500 per liter.