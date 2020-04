Ini Cara Mencuci Masker Kain Agar Tetap Bersih dan Dapat Digunakan Lagi, Hanya 4 Langkah Sederhana

Tidak sembarangan, masker kain harus dirawat agar selalu bersih dan dapat digunakan kembali. Berikut ini, ada cara merawat masker kain yang bisa Anda lakukan di rumah.

TRI BUN-MEDAN.com - Pemerintah kini menyarankan masyarakat untuk menggunakan masker kain saat berada di luar rumah, agar tak terpapar virus corona.

Saran ini sesuai rekomendasi dari WHO.

Bahkan hal ini juga sempat disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yurianto.

Hal ini disampaikannya pada saat melakukan jumpa pers di Graha BNPB kemarin.

Yurianto juga menambahkan, masyarakat unum dapat menggunakan masker kain, sedangkan masker bedah dan masker N95 hanya digunakan oleh tenaga medis.

Masker kain sendiri menjadi pilihan masyarakat setelah kelangkaan masker bedah sejak beberapa waktu lalu.

Masker kain (IST) Kini, masarakat mulai memproduksi sendiri masker kain untuk kemudian digunakan saat bepergian atau di luar rumah.

Meski mampu mencegah penularan virus corona, disarankan penggunaan masker kain tidak lebih dari empat jam.

Setelah penggunaan selama empat jam, masker kain harus dicuci hingga bersih sebelum digunakan kembali.

US National Library of Medicine National Institute of Health menjelaskan bahwa masker buatan sendiri yang terbuat dari kain katun memang hanya sekitar sepertiga sama efektifnya dengan masker bedah dalam mencegah infeksi.