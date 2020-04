Postingan Vidi Aldiano Mengharukan, Sosok Glenn Fredly di Mata Rian D'Masiv, Glenn Musisi Romantis

TRI BUN-MEDAN.com - Ucapan duka dari rekan penyanyi dan artis mengalir pasca-meninggalnya Glenn Fredly.

Gak disangka Glenn Fredly berpulang, Rabu (8/4/2020) kamarin malam.

Musisi tanah air, Vidi Aldiano menyampaikan rasa atas kepergian rekan sesama penyanyi Glenn Fredly.

Tewat unggahan Twitter pribadinya, @vidialdiano menuliskan ucapan duka lewat berbahasa Inggris.

"Rest in love, dear Om @GlennFredly.Tenang ya Om Glenn di sana," tulis Vidi, Rabu (08/04/2020).

Selain itu, penyanyi kelahiran 29 Maret 1990 ini menguncapkan rasa terima kasihnya atas karya-karya yang telah diciptakan oleh Glenn Fredly selama di atas panggung hiburan.

Terkahir, Vidi mengaku terguncang saat dirinya mengetahui kepergian musisi asal Kota Ambon tersebut.

"Terima kasih untuk semua karya yang juga sudah ikut membentukku sampai sekarang ini. Gone too soon."

"Masi shock dan ga percaya.....," tulis Vidi.

Ucapan duka juga datang dari vokalis band D'Masiv, Rian Ekky Pradipta.