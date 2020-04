Cinta Laura Akui Dapat Hikmah di Balik Pandemi Corona, Jadi Punya Banyak Waktu untuk Keluarga

Cinta Laura memutuskan untuk tinggal bersama orangtuanya sejak merebaknya virus corona dan ia mengaku mendapatkan hikmah di balik pandemi corona ini.

TRI BUN-MEDAN.com - Wabah virus corona yang melanda Indonesia ternyata berdampak cukup luas.

Tak hanya untuk kalangan masyarakat biasa saja, namun juga para pesohor tanah air.

Salah satunya Cinta Laura yang kini memilih tinggal di Bali bersama orangtuanya.

Cinta Laura. (Instagram @claurakiehl)

Pasalnya, kini dirinya bisa berkumpul bersama keluarganya lagi setelah sekian lama tinggal sendiri.

Cinta Laura mengaku sudah 9 tahun tak tinggal bersama orangtuanya.

Hal itu ia ungkapkan di video yang diunggah di kanal Youtube KH Infotainment pada Minggu (12/4/2020).

"It's been really great karena aku udah 9 tahun nggak tinggal sama orangtua aku," kata Cinta Laura.

Cinta Laura membeberkan bahwa awalnya ia merasa canggung kembali tinggal dengan keluarganya.