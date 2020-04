Dewi Sandra Tanggapi Kritikan Netizen Lantaran Tak Beri Ungkapan Belasungkawa untuk Glenn Fredly

Dewi Sandra Tanggapi Kritikan Netizen Lantaran Tak Beri Ungkapan Bela Sungkawa untuk Glenn Fredly

TRI BUN-MEDAN.com - Artis Dewi Sandra mendapat kritik dari netizen, lantaran tak mengungkapkan belasungkawa atas meninggalnya Glenn Fredly.

Seperti diketahui, Glenn Fredly merupakan mantan suami Dewi Sandra. Keduanya pernah menikah, sebelum akhirnya bercerai pada tahun 2009.

Menanggapi kritikan netizen, Dewi Sandra memberikan jawaban melalui unggahan instagram pribadinya @dewisandra.

Artis peran Dewi Sandra akhirnya buka suara terkait tak menuliskan ucapan duka saat meninggalnya sang mantan suami, Glenn Fredly pada Rabu (8/4/2020) lalu.

Wanita berusia 40 tahun itu menjadi sorotan warganet lantaran saat semua lini masa media sosial penuh ucapan duka dan kenangan kapada pelantun 'Januari', namun Dewi Sandra seakan tak mengungkapkan suatu apapun.

Alasan lain Dewi Sandra seakan menjadi perbincangan karena seperti yang diketahui ia sebelumnya pernah menjalin kehidupan rumah tangga dengan Glenn Fredly.

Namun, pernikahannya dengan Glenn hanya bertahan 3 tahun saja, tepatnya mulai tahun 2006 - 2009.

Hingga akhirnya pada tahun 2011, Dewi Sandra melabuhkan hati ke suaminya sekarang Agus Rahman.

Usai kepergian Glenn Fredly, sekitar seminggu lebih akhirnya Dewi mengunggah postingan yang punya makna tersirat lewat Instagram pribadinya.

Ia mengungkapkan isi hatinya dalam unggahan itu dan seakan menjawab rasa penasaran dari warganet.

Dalam postingan Dewi bertuliskan 'Not every part of your private life needs to be public, (Tidak setiap bagian hidup pribadi bisa dipublikasi)'.