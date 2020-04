Kumpulan Ucapan Selamat Hari Kartini yang Cocok Dibagikan di Instagram, Facebook dan Twitter

Ada berbagai macam cara untuk memperingati Hari Kartini, satu di antaranya dengan berbagi ucapan selamat di media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, dan Facebook.

Selamat Hari Kartini, mengenang Sosok Raden Ajeng atau RA Kartini, sang penentang feodalisme dan pejuang kesetaraan hak wanita dan pria.

Seperti diketahui, Hari Kartini diperingati sebagai bentuk penghormatan pada tokoh perempuan Indonesia bernama Raden Ajeng Kartini ( RA Kartini) yang telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki di masa lalu.

Karenanya, RA Kartini disebut juga sebagai tokoh emansipasi wanita. Hari Kartini (Instagram)

Ada berbagai macam cara untuk memperingati Hari Kartini, satu di antaranya dengan berbagi ucapan selamat di media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, dan Facebook, untuk kekasih, adik, kakak atau perempuan hebat lainnya termasuk ibu.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut 11 ucapan selamat Hari Kartini dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris:

1. Thanks for helping us until this time, because if there is no woman like you, I think I can not be the one who like now. Happy Kartini's Day.

(Terimakasih telah menolong kami sampai sekarang. Karena jika tidak tidak ada wanita seperti kamu, Aku pikir aku tidak akan menjadi seseorang seperti sekarang. Selamat Hari Kartini)

2. Happy Kartini Day for all students in Indonesia. Achieve your dream and always act positively. Always have Spirit to chase your ambistions.

(Selamat Hari Kartini untuk semua siswa di Indonesia. Capailah impianmu dan selalu bertindak positif. Selalu memiliki semangat untuk mengejar ambisimu).

3. Happy Kartini Day for you and Hope you always be the better women for Indonesia. Make sweet our the homeland . Do not be the one who weak and still feel comfortable with discrimination.

(Selamat Hari Kartini untuk Anda dan semoga anda Selalu menjadi wanita yang lebih baik untuk Indonesia. Membuat manis tanah air kita. Jangan menjadi orang yang lemah dan masih merasa nyaman dengan diskriminasi).