Deretan Fakta Han So Hee Sang Pelakor The World of Married yang Semakin Tenar, Beredar Foto SMA

Gaya Han So Hee di foto-foto tersebut cenderung 'gelap' dan punk dengan rambut pendek. Tampak berbeda dengan imej-nya sekarang yang anggun dan feminin.

TRI BUN-MEDAN.com - Aktris Korea Han So Hee menjadi sangat terkenal karena drakor The World of Married.

Sampai-sampai, akun Instagramnya dibanjiri komentar netizen Indonesia yang kesal terhadapnya.

Selain itu, foto masa SMA Han So Hee baru-baru ini menjadi buah bibir.

Drama Korea yang berjudul The World of Married tengah menjadi sangat populer.

