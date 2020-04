Sukses Perankan Pelakor Cantik, Han Seo Hee Rupanya Nekat Datang ke Korea dengan Modal Minim

TRIBUN-MEDAN.com- Berkat perannya dalam drama Korea, The World of The Married, nama Han Seo Hee melejit.

Perannya sebagai seorang pelakor mampu membuat pemirsa naik pitam.

• Baim Wong Nahan Tangisan Lihat Benda Ini, Teringat Sang Ibu

Namun, hal ini berarti Han Seo Hee sukses dengan perannya.

Aktingnya pun dinilai apik.

Selain itu, Han Seo Hee juga sempat menjadi trending dengan foto lawasnya yang mengundang kontroversi.

Foto-foto lawasnya kembali beredar dan menunjukkan sang aktris yang tengah merokok dengan tato di tubuhnya.

Link download drama korea The world of the married (kolase tribun Madura)

Sebelum muncul di drama The World of The Married, Han Seo Hee telah berpartisipasi dalam drama seperti Reunited Worlds, Money Flower dan 100 Days My Prince.

Ia bahkan mundul dalam video musik SHINee untuk Tell Me What To Do.

Aktris pemula ini terkesan membuat penonton terkesima dengan visualnya.