Benarkah Virus Corona Dapat Menular Lewat Makanan? Berikut Penjelasan Ahli

TRIBUN-MEDAN.com - Pakar kesehatan beberkan bisakah kita tertular Covid-19 dari makanan. Tidak hanya itu, mereka juga tawarkan tips kesehatan makanan untuk meminimalisasi adanya risiko potensial.

Saat ini pasti banyak dari kita yang parno dan takut bisa terjangkit Covid-19.

Bayangkan skenario ini: petugas supermarket sedang meletakkan sarden kalengan di rak supermarket dan tiba-tiba bersin.

Jika beberapa droplet kebetulan mendarat di kaleng sarden tersebut dan petugas tersebut tidak tahu jika mengidap Covid-19, bisakah Anda tertular?

Bisakah Anda tertular Covid-19 hanya dari menyentuh atau membeli barang-barang itu?

Melansir dari thehealthy.com, jawaban singkatnya adalah mungkin.

Dalam skenario tersebut, selain kaleng sarden, makanan sekitarnya yang masih dalam jangkauan bersin orang tersebut dapat mengandung droplet tersebut.

Berdasarkan penelitian di tahun 2019 dipublikasikan di Journal of the Royal Society Interface, sebuah bersin dapat 'pergi' dengan kecepatan 100 mil per jam (160 km per jam).

Lalu bersin dapat membuat sebanyak 100 ribu droplet.