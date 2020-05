FAKTA-FAKTA Tentang Karen Vendela Calon Istri Boy William, Putri Pertama Konglomerat Hartono

FAKTA-FAKTA tentang calon istri Presenter Boy William, Karen Vendela, Putri Pertama dari Konglomerat Hartono Hosea

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter Boy William terpaksa harus menunda pernikahannya dengan Karen Vendela karena pandemi corona.

Pernikahan Boy dan Karen seharusnya digelar pada tahun ini.

Namun, keduanya merasa bahwa pernikahan itu terpaksa harus ditunda karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

"Sekarang sih harus dipostpone, too bad banget. Harusnya tahun ini," kata Boy William seperti dikutip Kompas.com dari video YouTube terbarunya, Jumat (1/5/2020).

Kendati demikian, Boy William tak terlalu mempermasalhkan penundaan pernikahannya.

Pertunangan Boy William dan Karen Vendela. Instagram@nominapics

Ia merasa bahwa masih ada lebih banyak masalah besar yang patut disoroti dibandingkan penundaan pernikahannya.

"But that's okay. Masih banyak masalah lain di dunia ini. So, doain saja semoga everything will be okay," tutur Boy.

Pada video yang sama, Boy dan Karen juga menjawab beberapa pertanyaan seputar hubungan asmara mereka.

Karen Vendela mengungkapkan bahwa kado pertama dari Boy William kepadanya adalah sebuah bunga di hari Valentine.