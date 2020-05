Pemain PSMS Minta Digaji sampai Desember Jika Kontrak Ingin Lanjut

TRIBUN-MEDAN.com - PSMS Medan yang ingin menjaga komposisi pemain saat ini jika musim kompetisi 2020 dihentikan total, berharap kontrak tetap berlaku di musim 2020 tanpa perlu membayar gaji pemain selama satu semester.

Permintaan ini telah dilayangkan kepada PT Liga Indonesia Baru yang sedang bersiap mengambil keputusan terkait keberlangsungan Liga 1 dan Liga 2.

Terkait usulan dari manajemen itu, stoper PSMS Muhammad Rifqi mengaku keberatan.

"Kalau poin pertama (penggajian pemain sebesar 25 persen sampai Juni) aku masih setuju. Karena memang nggak ada solusi yang lebih baik lagi," katanya, Sabtu (2/5/2020).

"Tapi poin kedua, aku sih kurang setuju. Menurutku, pada saat PSMS tidak menggaji pemain, berarti kontrak kami otomatis berhenti juga," ujarnya.

Karena itu, mantan pemain Barito Putera ini juga keberatan dengan usulan ketiga yaitu kontrak tetap berlanjut setelah liga dihentikan total di tengah jalan.

"Poin ketiga menurutku juga sangat memberatkan. Dengan gaji dibayarkan 25 persen saja sebenarnya sudah enggak sesuai ketentuan nominal kontrak kami pada saat di awal tandatangan. Jadi kalau dilanjutkan pasti sangat merugikan kami," ungkapnya.

"Lagi pula kalau kompetisi lanjut, PSMS pasti juga mendapat sponsor tambahan nantinya. Mudah-mudahan sajalah ada solusi lebih baik lagi terutama kompetisi ini bisa jalan lagi," tambahnya.

Dihubungi terpisah, gelandang PSMS, Sutanto Tan, enggan berkomentar terkait usulan manajemen PSMS ke PT LIB terkait gaji dan kontrak pemain. Ia berharap regulator dan operator liga memberikan solusi terbaik untuk klub dan pemain.

"Aku enggak tahu. Yang pastinya, life must go on. Saat ini yang penting keluarga semua sehat termasuk teman-teman. Selebihnya pemerintah yang atur dan ada solusi yang baik dari manajemen," pungkasnya.