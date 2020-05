Ponsel Xiaomi Laris Manis, Pakar Keamanan Siber Bongkar, Data Penjelajahan Anda Disedot dan . . .

Perusahaan ponsel terkemuka dunia asal China Xiaomi ternyata merekam semua aktivitas penggunanya.

Data aktivitas pengguna ponsel Xiaomi ini dikirim ke server milik raksasa teknologi China lainnya, Alibaba.

Borok Xiaomi ini dibongkar oleh peneliti keamanan siber yang berpengalaman Gabi Cirlig yang dilansir majalah Forbes, 30 April 2020 menjadi berita eksklusif berjudul: Exclusive: Warning Over Chinese Mobile Giant Xiaomi Recording Millions Of People’s ‘Private’ Web And Phone Use

"Ini adalah pintu belakang dengan fungsi telepon," gurau Cirlig setengah bercanda tentang ponsel Xiaomi barunya.

Cirlig mengungkapkan smartphone Redmi Note 8-nya merekam semua aktivitas ponselnya.

Data itu kemudian dikirim ke server milik raksasa teknologi China lainnya, Alibaba, yang seolah-olah disewa oleh Xiaomi.

Semua aktivitas pengguna ponselnya, termasuk situs/web yang dia kunjungi, mesin pencari yang dipakai apakah Google atau DuckDuckGo hingga situs berita yang dikunjungi terekam di default web ponsel ini.

Semua data dikemas dan dikirim ke server di Singapura dan Rusia, meskipun hosting domain web Xiaomi terdaftar di Beijing.

Pelacakan juga terjadi bahkan saat Cirlig menggunakan mode "incogtino/penyamaran" yang seharusnya pribadi.

Atas permintaan Forbes, peneliti cybersecurity Andrew Tierney menyelidiki lebih lanjut.