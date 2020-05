Luna Maya Tulis Surat Minta Maaf ke Herjunot Ali, Kata-katanya Jadi Sorotan

TRIBUN-MEDAN.com- Luna Maya meminta maaf terang-terangan kepada Herjunot Ali di laman Youtube Luna Maya.

"Junot maaf ya, aku bukan maksud menyamakan kamu dengan semua orang," ujar Luna Maya.

Diakui Luna Maya, saat itu dirinya mengirimkan makanan yang merupakan bagian dari bisnisnya, Macama.

Ketika memberikan makanan tersebut, Luna Mya pun menyelipkan sebuah kartu ucapan terima kasih.

Dalam tulisan di thank you card ini, rupanya ada kata-kata yang membuat Herjunot Ali kecewa.

Kata-kata itu adalah cayang.

Pada awalnya, mantan kekasih Tatjana Saphira ini merasa senang karena dipanggil cayang.

Akan tetapi, setelah tahu bahwa panggilan cayang itu tak hanya diberikan Luna Maya padanya, Herjunot Ali pun kecewa dan sedih.

"Kemarin aku tuh ngirim Macama ke Junot. Pas aku kirim thank you card. Nah, di thank you card ini ada tulisan yang aku kirim buat semua temen-temen aku.

