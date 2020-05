Sosok Ini Ungkap Skandal Papa Angkat Syahrini Baru Permulaan Saja : Ada Sesuatu yang Disembunyikan

TRIBUN-MEDAN.com- Pria bule bernama Laurens yang pernah diakui sebagai 'papa angkat', Syahrini, kini banyak membongkar kisah yang tak terungkap soal hubungannya dengan Syahrini.

Bahkan ia menyebut Syahrini sebagai 'wanita agenda' yang memanfaatkannya saja.

• Ayah Angkat Blak-blakan Singgung Lelaki Tua Lain, Aib Syahrini Disebut Terbongkar

Hal ini langsung membuat nama Laurens dan kolom komentarnya dipenuhi dengan netizen Indonesia yang ingin tahu kelanjutan kisah yang akan ia ungkap.

Tentu saja pengakuan Laurens ini bisa mempengaruhi karier Syahrini.

Sosok ini pun mengungkap kalau skandal ini baru permulaan dari aib yang akan semakin terbongkar.

Syahrini dan Laurens (Kolase Instagram/ @princessyahrini &@liohk)

"Saya ingin menceritakan masa depan Syahrini setelah ini semua terjadi," ujar Denny Darko dilansir dari kanal Youtube Denny Darko yang diunggah pada Senin (11/5).

Denny Darko kemudian mengambil salah satu kartu tarot yang bergambar The Seven of Sword.

Ketika melihat kartu tarot tersebut, Denny Darko terlihat cukup syok.

Pasalnya, kartu tarot The Seven of Swords ini menggambarkan sebuah peperangan dengan banyak pedang terlihat.

• Ini Dia Penampakan Rumah Mewah Para Artis Dunia, Mulai Lady Gaga hingga John Travolta