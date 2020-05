Hamil 7 Bulan, Penampilan Rianti Cartwright Semakin Glowing, Tuai Pujian Dari Warganet

Hamil 7 Bulan Bikin Rianty Cartwright Semakin Glowing, Tuai Pujian Dari Warganet

TRI BUN-MEDAN.com - Rianti Cartwright kini tengah mengandung anak pertama dengan Cassanova Alfonso.

Diketahui, kandungan Rianti Cartwright sudah memasuki usia 7 bulan.

Dalam vlog berjudul "#CASANDRISTORY THE NEXT CHAPTER OF OUR IVF JOURNEY PART 2", Rianti menceritakan bagaimana dia akhirnya berusaha bangkit dan selalu mensyukuri setiap hal yang ada dalam hidupnya setelah beberapa kali mengalami kegagalan program kehamilan.

Tapi mereka kemudian mendapat kabar bahagia di usaha kedua dengan embrio yang masih tersisa.

Lewat akun Instagramnya ia kerap berbagi momen selama hamil 7 bulan.

Termasuk saat dipotret sang suami.

Salah satu unggahan Rianti adalah ketika mengenakan pakaian warna putih dan memegang bunga.

Dalam unggahannya ia mengungkapkan tak bisa selamatan di usia 7 bulan kehamilan.