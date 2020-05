Luna Maya berbagi tips move on

Sahabat Bongkar Tipe Lelaki Idaman Luna Maya, Ada Pada Ryochin?

TRIBUN-MEDAN.com- Tak kunjung dapat jodoh di usianya yang menginjak 36 tahun, Luna Maya tak patah semangat.

Aktris yang telah membintangi ratusan judul sinetron dan film itu memang kurang beruntung dalam persoalan asmara.

Hubungan yang dijalinnya dengan beberapa pria selalu kandas di tengah jalan.

• Raffi Ahmad Buat Nagita Slavina Melongo: Kok Nggak Bilang?

Padahal dirinya mengaku tak muluk-muluk dalam memilih pasangan.

Namun saat ini, Luna dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan pria asal Jepang bernama Ryochin.

Keduanya kerap menghabiskan waktu liburan ke luar negeri bersama.

Hal ini membuat Boy William penasaran dengan kejelasan status antara dirinya dan pria Jepang itu.

"Luna Maya akhirnya mengakui Ryo dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan, so what's going on?" tanya Boy William.

"Sejujurnya kita juga sangat menunggu jawabannya. It's a good question Boy," timpal Iwet Ramadhan.