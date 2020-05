Drakor The World of The Married Tamat, Banyak yang Tak Sadar Pesan Tersembunyi di Episode Terakhir

Episode terakhir / episode 16 The World of the Married

Fokus di cerita akhir drakor The World of The Married ternyata bukan pada kehidupan pernikahan orang dewasa yang diwarnai perselingkuhan.

TRI BUN-MEDAN.com - Ending drama Korea Selatan The World of The Married rupanya punya pesan-pesan tersirat.

Drama Korea The World of The Married telah berakhir dengan rating spektakuler.

Film yang dibintangi Kim Hee Ae ini meraih rating 28,3 persen.

Angka tersebut merupakan rating tertinggi sepanjang masa untuk kategori drama TV kabel.

Rating tersebut mengalahkan Sky Castle yang memperoleh 23,7 persen di episode terakhir.

Meski begitu, penggemar kisah dokter Ji Sun Woo ini terbelah menjadi dua.

Sebagian memuji karena menganggap cerita akhir yang dipilih sangat realistis.

Namun sebagian lain menilai episode pamungkas hubungan antara Ji Sun Woo (Kim Hee Ae), Lee Tae Oh (Park Hae Joon), dan Yeo Da Kyung (Han So Hee) kurang antiklimaks.

Di episode 16, diceritakan Tae Oh akhirnya harus kehilangan dua wanita yang ia cintai.

Da Kyung meninggalkannya, sementara Sun Woo tak mau rujuk.