Beberapa Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Menghadirkan Kolam Renang di Rumah

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Rumah adalah istana, di tengah pandemi saat in kita akan menghadapi the new normal sehingga rumah menjadi segalanya karena hampir 24 jam waktu kita habiskan di rumah.

Rumah menjadi sangat penting berhubung adanya work at Home, study at home, exercise at home dan juga leisure and vacation at home. Hampir semua kegiatan kita lakukan di rumah.

Bagi pecinta olah raga, peduli kesehatan dan kebugaran serta yang harus therapy di air. Berenang merupakan salah satu pilihan favorit terutama golongan menengah dan menengah atas.

Keunggulan dan manfaat olahraga renang sudah tidak diragukan lagi. Ditambah gaya hidup kalangan tertentu yang mulai mengikuti tren dan gaya hidup memilih olahraga Triathlon, sehingga harus rutin latihan renang.

Saat ini keinginan menghadirkan kolam renang di rumah menjadi pilihan yang tepat. Kita bisa berenang kapan saja dan waktu juga bisa senyaman kita pilih. Lebih privasi dan bersih tentunya.

Menikmati kebersamaan di kolam renang atau pun di tepi kolam merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi keluarga. Intinya banyak hal menyenangkan yang bisa kita lakukan bila memiliki kolam renang di rumah.

Ini adalah mimpi Indah bagi yang ingin memiliki kolam renang di rumah. Namun tidak sedikit yang malah menjadi mimpi buruk. Beberapa kenyataan yang kami temukan adalah :

· Air kolam yang tidak jernih/keruh, senin biru jumat hijau

· Kolam bocor, sehingga boros biaya air dan listrik dan juga bahan additive kolam

· Keramik kolam lepas sehingga tajam dan melukai pemakai kolam