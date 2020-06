Psikolog Soroti Perundungan yang Terjadi Pada Kekeyi dan Beri Imbauan pada Warganet

TRIBUN-MEDAN.com- Hampir sepekan setelah dirilis, video klip Keke Bukan Boneka kini masih menjadi trending nomer satu di YouTube Indonesia.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, banyak kritikan yang dilayangkan warganet atas lagu Kekeyi tersebut.

Kolom komentar video klip tersebut diwarnai cibiran warganet yang menyebut lagu YouTuber ini tak layak menjadi trending nomer satu.

Bahkan, warganet mengaku sengaja menonton video klip Kekeyi, karena ingin melihat komentar warganet lainnya.

Berikut sejumlah komentar warganet di kolom komentar YouTube Kekeyi.

Kekeyi rilis single Keke Bukan Boneka yang berhasil duduki puncak trending Youtube (Instagram @rachmawatikekeyiputricantikka23)

"Still Trend Number 1 this defeats the more popular creators."

"Pertama dalam sejarah indonesia, lagu odong-odong trending 1."

"Kekey : hujatan kalian adalah uang untuku."

"She got bullied, she got the money, you got nothing."

