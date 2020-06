Hotman Paris Ternyata Punya Hubungan Persahabatannya dengan Artis Cantik Korea Ini, Pamer Kedekatan

TRIBUN-MEDAN.com- Hotman Paris memang dikenal kerap memamerkan segala hal mulai dari tindakan hingga kritikannya di media sosial miliknya.

Namun kali ini berbeda, Hotman berhasil bikin heboh netizen gegara mengunggah sebuah video artis cantik asal Korea Selatan, bernama Lee Soomin.

Lee Soomin sendiri selama ini dikenal sebagai pembawa acara home shopping dan juga model.

Ia bahkan pernah mengikuti ajang 'I Can See Your Voice Korea Selatan Season 4' pada 2017 lalu

Melansir dari postingan yang diunggahnya pada Rabu (3/5/2020), Hotman sukses bikin banyak netizen iri hingga ubun-ubun.

Bagaimana tidak, Lee Soomin dalam video tersebut bahkan mengaku mengidolakan sang pengacara kondang.

Tak cukup sampai di situ saja, Hotman bahkan mengunggah potret Lee Soomin dan mengaku bersahabat dengannya.

"Ms Somin Lee di Korea Selatan ( sahabat Hotman Paris) @2ssomin," tulis Hotman Paris dalam kolom keterangan.

Bahkan dalam kolom komentar, Soomin juga membalas unggahan Hotman.

"I am ur big fan!!!! Love you," tulis Lee Somin sembari menyematkan emoji suka.

Sementara itu, usai mengunggah foto dan video Lee Soomin, banyak netizen langsung berbondong-bondong membanjiri kolom komentar.

Kebanyakan, netizen menyoroti rasa kagum dan tak percaya melihat Hotman bersahabat dengan sang artis, dan mengakui kehebatannya.

"Mantab bang,ternyata bang Hotman bukan jago kandang.Fans cewek cantik dr luar negeri jg byk," komentar akun @fa**.a*a.

"Salam bang hotman ya dengan sahabat nya di korea," tambah akun @ars*a8791.

Tak berhenti sampai di situ, ada pula netizen yang memberikan komentar menggelitik.

"Istrinya menangis melihat ini," komentar akun @gehe**az.

Ya, akun tersebut tampaknya khawatir dengan perasaan istri sang pengacara, karena suaminya memiliki sahabat-sahabat dari kalangan wanita cantik.

Kendati demikian, komentar tersebut tampaknya hanya berupa candaan saja, dan tak ditanggapi serius oleh netizen lainnya. (*)

