Penampilan Menawan Para Idol Kpop di Acara Baeksang Arts Awards, Ada Pemain The World of Married

TRIBUN-MEDAN.com- Acara penghargaan bagi perfilman dan pertelevisian Korea Selatan, Baeksang Arts Awards 2020 digelar pada Jumat 5 Juni 2020.

Karena diselenggarakan di tengah pandemo Corona, acara yang berlangsung di Kintex, Ilsan, Provinsi Gyeonggi digelar tanpa penonton.

Park Bo Gum, Suzy dan Shin Dong Yup adalah pembawa acaranya.

Tempat duduk para tamu dibuat berjarak satu sama lain.

Antara lain pemain drama Korea The World of Married.

Para pemain drama populer The World of The Married tampil menawan di Baeksang Arts Awards 2020.

Dalam penghargaan ini, drama The World of The Married menyabet dua penghargaan sekaligus.

Yakni Best Director yang diraih oleh Mo Wan Il dan Best Actress yang diraih oleh sang pemeran utama, Kim Hee Ae.

Bukan keberhasilan meraih penghargaan saja yang menjadi sorotan.