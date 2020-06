Jordi Onsu Bantah Curi Resep I Am Geprek Bensu : Saya Sendiri Eksperimen

TRIBUN-MEDAN.com- Adik Ruben Onsu, Jordi Onsu angkat bicara mengenai tudingan terhadap dirinya dan Ruben Onsu, soal pencurian resep.

Jordi Onsu dan Ruben Onsu dituding mencuri resep dari usaha I Am Geprek Bensu, untuk membuka usaha Geprek Bensu.

• AHY Ceritakan Cara Jenderal Pramono Edhie Wibowo Pamit ke Keluarga dan Satuan Kopassus

Tudingan tersebut muncul dalam sebuah pembahasan kalau Ruben Onsu memasukan satu pekerja dibagian dapur, yang kemudian mencuri resep dari I Am Geprek Bensu.

Ruben Onsu, Betrand Peto, dan Jordi Onsu saat mempromosikan Paket Musik (PaMus) di Geprek Bensu. (Instagram.com/@ruben_onsu) (Instagram.com/@ruben_onsu)

Jordi menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mencuri resep dari pihak I Am Geprek Bensu, yang didirikan oleh temannya, yakni Yangcent dan Stefany Livinus.

"Saya tegaskan bahwa sama sekali saya tidak mencuri resep darisana (I Am Geprek Bensu)," kata Jordi Onsu dalam jumpa persnya di kantor Minola Sebayang, di Palma One, Jalan H Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/6/2020).

Jordi mengatakan bahwa resep membuat ayam geprek itu dibuatnya bersama-sama dengan Yangcent dan juga Stefany.

• Adik Ayu Ting Ting Bikin Pesta Perayaan Ulang Tahun yang ke-24, hanya Dihadiri Keluarga dan Sahabat

Sebab, usaha ayam geprek bernama I Am Geprek Bensu adalah usaha bersama antara Jordi Onsi, Yangcent, Stefany Livinus, dan Ruben Onsu.

"Jadi awal mula tuh 17 Maret 2017, kita mencoba bikin resep ditempat usaha makanan milik saudaranya Stefany di Aeon Tangerang. Kita memang janjian, mau membuat resep," ucapnya.

Geprek Bensu (IST)

"Nah kita yang ngaduk ayamnya sendiri, itu saya aduk ayamnya sendiri loh. Nah itu saya sendiri eksperimen disitu," tambahnya.