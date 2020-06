Tips Agar Tidak Terinfeksi Virus Corona Saat Bekerja di Kantor, Ruang Tertutup, Ada Pendingin

Brian Dugan Yeargan (pilot pesawat kargo AS, Fed-Ex), mengenakan masker dan kacamata hitam saat berjalan keluar gedung pengadilan negeri Singapura, 14 Mei 2020.

TRI BUN-MEDAN.com- Sebagian dari kita mungkin sudah kembali bekerja di kantor setelah sempat bekerja dari rumah selama beberapa bulan terakhir karena pandemi Covid-19.

Jika kamu sehat dan berencana kembali bekerja di kantor, kamu perlu berhati-hati demi mencegah terinfeksi virus corona ketika berada di dalam ruang tertutup bersama rekan-rekan kerjamu.

Masing-masing perusahan pada umumnya sudah memiliki standar kesehatan dan kebersihan sendiri yang diberlakukan sepanjang pandemi. Pastikan kamu mengetahui rincian kebijakan tersebut.

Namun, kamu sendiri juga harus mengambil peran untuk melindungi diri sendiri.

"Setiap orang harus memakai masker di tempat kerja, kecuali saat makan," kata Profesor Pediatri dan Kepala Departemen Alergi Anak, Imunologi, dan Penyakit Menular di Sekolah Kedokteran Rutgers Robert Wood Johnson di New Brunswick, New Jersey, Patricia Whitley-Williams, MD, seperti dilansir the Healthy.

Sebagai tambahan, face shield juga bisa digunakan sebagai pelindung di luar masker.

Selain memakai masker, beberapa protokol kesehatan dan kebersihan yang perlu dipatuhi antara lain:

1. Sering mencuci tangan

Whitley-Williams menganjurkan untuk rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik, terutama setelah kamu beraktivitas di tempat publik, atau batuk dan bersin.

Pastikan mencuci tangan dengan cara yang tepat.

Jika sabun dan air tidak tersedia, sediakan hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60 persen alkohol.

"Teteskan ke telapak tangan dan gosok hingga seluruh permukaan tangan terkena. Biarkan mengering," ujarnya.

Kantormu mungkin akan menyediakan hand sanitizer, namun disarankan untuk membawa sendiri dari rumah.

Jangan lupa pula untuk menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang kotor.

2. Hindari berbagi ponsel dan peralatan lain

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) menyarankan untuk tidak berbagi ponsel atau alat perkantoran lainnya.

Jika benar-benar diperlukan, pastikan kamu menggunakan peralatan yang sudah didisinfeksi sebelumnya dan mencuci tangan setelah menggunakannya.

Jika perlu, lakukan pula disinfeksi terhadap meja kerjamu sendiri.

3. Hindari Kontak Dekat

Bagi banyak orang, kantor menjadi tempat bersosialisasi. Namun, sayangnya kamu perlu membatasi diri dulu di masa pandemi ini.

Whitley-Williams menganjurkan untuk menghindari berkumpul dalam kelompok dan atur jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain.

Rapat secara berkumpul dalam satu ruangan juga lebih baik dihindari untuk saat ini.

"Gunakan rapat virtual jika tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter dalam ruang rapat fisik atau ruang konferensi," ungkapnya.

CDC juga merekomendasikan untuk menghindari jabat tangan dan menggunakan ruang terbuka sehingga pembatasan sosial lebih bisa diberlakukan.

4. Hati-hati dengan makanan

Kamu juga perlu menghindari makan siang bareng dengan rekan kerjamu yang lain, terutama jika kamu tidak bisa menggunakan masker saat makan dan tidak bisa menjaga jarak sosial.

Whitley-Williams kembali mengingatkan untuk mencuci tangan sebelum makan.

"Jangan lupa mendisinfeksi permukaan atau meja sebelum menempatkan makanan," kata dia.

Opsi terbaik adalah membawa makanan dan peralatan makan sendiri. Hindari permukaan-permukaan yang banyak disentuh orang, seperti teko kopi atau dispenser.

Tanya kembali pada pihak kantor jika kamu ingin memesan antar makanan dan ke mana harus membuangnya.

5. Berhati-hati Saat ke Toilet

Kamu tidak bisa dan tidak boleh menahan untuk pergi ke kamar mandi. Jadi, mau tidak mau kamu pasti akan menggunakan toilet.

Sama seperti ketika menggunakan toilet umum, kamu juga perlu menjaga jarak dan tidak berlama-lama di kamar mandi.

Selain itu, tentu saja jangan lupa untuk mencuci tangan setelah menggunakan kamar mandi dan permukaan lainnya, seperti gagang pintu.

6. Berdiam di Rumah Jika Bergejala

Jika kondisi kesehatanmu kurang baik atau memiliki gejala infeksi pernapasan, hindari pergi ke kantor dan lebih baik berdiam diri saja di rumah.

Jika rekan kerjamu yang menunjukkan tanda-tanda gejala, hindari kontak dekat dengan mereka.

Kamu juga bisa berkonsultasi dengan atasan untuk menanyakan tentang kebijakan izin sakit jika belum jelas.

Sikap-sikap di atas mungkin mengubah kultur kerja kita semua, namun ini menjadi langkah yang baik untuk menekan penyebaran infeksi virus di tempat kerja kita.

