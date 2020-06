Baru Menikah, Rahma Azhari Pamer Perut Buncit, Segera Melahirkan Bulan Agustus Mendatang

TRI BUN-MEDAN.com - Artis Rahma Azhari hamil dan akan segera melahirkan pada Agustus 2020 mendatang.

Kabar bahagia ini diungkapkan Rahma Azhari lewat postingan foto Instagram.

Rahma Azhari tampak memamerkan perutnya yang buncit dalam postingan tersebut.

Unggahan tersebut berisikan tiga foto dan satu video.

Tiga foto tersebut menampilkan Rahma Azhari tengah bersama suami dan anaknya dari pernikahan sebelumnya.

Sedangkan pada video, artis yang kini menetap di Amerika Serikat itu terlihat mengelus-elus calon buah hatinya.

Ia pun menuliskan keterangan di unggahan miliknya.

"love makes the belly go round,

and I just can’t believe the butterflies you used to give me turn into a little feet

@paristchong i can’t wait for this new vibe coming to our tribe inshaallah end of August

#summerbaby,