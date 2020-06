Gara-gara Virus Corona, Sophia Latjuba Pasrah Resolusi pada 2020 Gagal, Begini Ungkapan Hatinya

TRI BUN-MEDAN.com- Artis peran yang cantik Sophia Latjuba punya cara tersendiri saat menghadapi virus corona yang mengganas di Indonesia.

Dan, begini rangkuman obrolan menarik Sophia Latjuba bersama Sophie Navi tentang corona dan 2020 yang di luar dugaan memiliki banyak kejutan.

1. Survive

Bagi Sophia Latjuba, keputusan pemerintah dengan tatanan baru atau new normal memaksa masyarakat Indonesia untuk bisa bertahan atau survive.

Kondisi ekonomi yang kian melemah menjadi alasan utama Pemerintah Indonesia menggerakkan lagi kehidupan walau tetap dijaga dengan protokol-protokol kesehatan.

"Survival of the fittest aja sih, apalagi dengan new normal ini kita dicemplungin pemerintah untuk, 'Ya udah, lo survive aja,'" kata Sophia Latjuba.

Sama halnya seperti seniman lainnya, Sophia Latjuba juga mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan.

Mengutip teori Darwin, ibu dua anak ini mengatakan, orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan di tengah pandemi. Seperti, ini yang akan bisa bertahan hidup.

2. Resolusi 2020 yang Berantakan

Banyak resolusi dan impian Sophia Latjuba yang terhalang gara-gara pandemi virus corona menyerang 2020.