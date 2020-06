Punya Perut Six Pack, Striker PSMS Azka Fauzi Beberkan Rahasianya

TRI BUN-MEDAN.com, MEDAN - Banyak pemain sepak bola kelas dunia yang telah menjaga pola hidupnya untuk mendapatkan kondisi tubuh yang baik sebagai penunjang performanya di dalam lapangan hijau.

Berbagai macam cara mereka jalani demi menjaga kondisi tersebut.

Selain itu, pola hidup yang teratur yang mereka lakukan seperti berolahraga, mengonsumsi makanan sehat serta hal lainnya juga berdampak pada penampilan mereka.

Termasuk Striker PSMS Medan, Azka Fauzi yang menjaga kondisi tubuhnya hingga memiliki perut six pack.

Azka punya cara tersendiri untuk membentuk otot perutnya dengan sering melakukan push up dan shit up.

• Pemain PSMS Medan Azka Fauzi Latihan Mandiri Jelang Dimulainya Kompetisi

"Kalau dari saya untuk mendapatkan badan yang bagus, banyak work out gitu. Seperti push up sama shit up dan pul up aja, sama berenang juga. Kalau sering dilakukan dan konsisten, Insya Allah terjaga," ujar Azka kepada Tribun Medan, Minggu (21/6/2020).

Selain sering melakukan work out, Mantan Pemain Persita Tangerang ini juga punya cara lain saat mengkomsumsi makanan. Ia tak mau makan gorengan. Kemudian pemain berusia 24 tahun ini juga hanya makan nasi sehari sekali saja.

"Makan nasi tetap ada, cuma ya dikurangi jadi sehari sekali saja. Selebihnya makan daging-daging dan sayur juga. Kalau makan gorengan ada juga lah sesekali tapi enggak sering, kalau lagi pengin aja. Selebihnya enggak makan makanan sembarangan," ungkapnya.

• Azka Fauzi Tak Khawatir Berlatih di Tengah Hujan

Setelah itu, lanjut Azka, menjaga waktu istirahat. Ia juga tidak terlalu sering begadang dan memanfaatkan waktu istirahat usai berlatih dan tanding untuk rebahan.

"Jam istirahat juga harus diatur. Kapan saat tidur dan bersantai-santai. Minimal ya jangan banyak begadang juga," pungkasnya.(lam/tribun-medan.com)